Durante un evento in Polonia, un tifoso blaugrana ha rivolto alcune domande all’arbitro polacco, tra cui una riguardante il suo sostegno all’Inter in Champions League. L’arbitro ha risposto che, in passato, aveva commesso due errori a favore del Barcellona, ma che poi il Var lo aveva corretto. Le sue dichiarazioni sono state registrate e diffuse sui social, suscitando reazioni tra gli appassionati di calcio.

Sempre di arbitri si parla, ma in un'altra lingua e con il sorriso sulle labbra. Niente a che vedere con quanto sta accadendo dalle nostre parti, anche se un briciolo di Italia c'entra. Il contesto era un evento in Polonia a cui presenziava - tra gli altri - Szymon Marciniak, arbitro dell'ultimo Inter-Barcellona. Un tifoso blaugrana lo ha intercettato e gli ha espresso perplessità su quella direzione in Champions, ma il fischietto gli ha risposto per le rime. Ricordate il folle 4-3 nerazzurro in semifinale di Champions, quello del gol di Frattesi ai supplementari? Ecco, dirigeva il polacco. E il suo arbitraggio, a distanza di un anno, non è andato giù a un ragazzo di fede blaugrana.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marciniak: "Io pro-Inter in Champions? Ma se sbagliai 2 volte a favore del Barça... mi salvò il Var"

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