Durante una partita tra Inter e Barcellona, l’arbitro ha riconosciuto di aver preso due decisioni a favore del club catalano, decisioni successivamente corrette dal sistema VAR. L’arbitro ha dichiarato pubblicamente di aver commesso quegli errori e di averli corretti grazie all’intervento del video assistente. La partita, caratterizzata da queste decisioni, ha suscitato discussioni tra tifosi e commentatori sportivi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il recente incontro di Champions League tra Inter e Barcelona ha suscitato un dibattito infuocato tra tifosi, esperti e ufficiali del calcio. La partita, giocata in un’atmosfera carica di tensione, ha visto la tecnologia del VAR entrare in gioco in momenti cruciali, ribaltando decisioni iniziali che avrebbero avvantaggiato i catalani. I fan si sono schierati da entrambe le parti, alcuni lodando l’intervento tecnologico mentre altri lamentano l’impatto di queste decisioni sulla tradizione del calcio. I due gol annullati al Barcellona sono stati al centro della polemica.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marciniak ammette: “Ho preso due decisioni a favore del Barca, VAR mi ha corretto.”

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