Marciniak e il caso VAR di Inter-Barcellona in Champions | Se siamo onesti li ho favoriti

Durante una semifinale di Champions League, l'arbitro polacco ha spiegato che il VAR era stato effettivamente coinvolto nel controllo delle decisioni sul campo. In un'occasione, un tifoso dei blaugrana si è avvicinato all'arbitro durante l'evento e ha chiesto chiarimenti. L'arbitro ha confermato che, secondo quanto accaduto, il VAR ha avuto un ruolo nel valutare alcune fasi della partita, ammettendo ufficialmente l'intervento.

L'arbitro polacco, avvicinato in campo durante un evento dal fan dei blaugrana, ha chiarito cosa è successo nella semifinale di Champions di un anno fa: "Il VAR è intervenuto, questa è la realtà".🔗 Leggi su Fanpage.it

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