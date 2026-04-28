Marciapiede impraticabile in via Benini a Vecchiazzano

Un lettore segnala che, in via Benini a Vecchiazzano, nei pressi della zona artigianale, il marciapiede risulta impraticabile. La segnalazione, accompagnata da una fotografia scattata il 28 aprile, mostra come la struttura sia in condizioni tali da rendere difficile o impossibile il passaggio pedonale. La strada è frequentata da pedoni che devono aggirare l'area danneggiata o pericolosa.

Scrive il lettore: “Come da foto scattata il 28 aprile, a Vecchiazzano in via Benini nei pressi della zona artigianale, in questo marciapiede è impossibile camminare. Erbacce e arbusti alti anche 2 metri hanno fatto sparire completamente il marciapiede, devi per forza camminare sulla strada con.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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#spaziolettori #manfredonia Salve invio due foto relative alla villetta zona acqua di cristo che versa in uno stato pietoso. Ormai le radici del pino hanno completamente alzato le mattonelle del marciapiede ed e' impraticabile. Quando si interverrà - facebook.com facebook