Marciapiede impraticabile in via Benini a Vecchiazzano

Da forlitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lettore segnala che, in via Benini a Vecchiazzano, nei pressi della zona artigianale, il marciapiede risulta impraticabile. La segnalazione, accompagnata da una fotografia scattata il 28 aprile, mostra come la struttura sia in condizioni tali da rendere difficile o impossibile il passaggio pedonale. La strada è frequentata da pedoni che devono aggirare l'area danneggiata o pericolosa.

Scrive il lettore: “Come da foto scattata il 28 aprile, a Vecchiazzano in via Benini nei pressi della zona artigianale, in questo marciapiede è impossibile camminare. Erbacce e arbusti alti anche 2 metri hanno fatto sparire completamente il marciapiede, devi per forza camminare sulla strada con.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

"Via Sestini è ormai impraticabile""Via Sestini è ormai impraticabile per pedoni e ciclisti: assenza di marciapiedi sicuri e adeguatamente mantenuti, auto parcheggiate tra gli alberi e...

Visita pastorale del vescovo Livio Corazza a San Martino in Strada e VecchiazzanoContinua la visita pastorale del vescovo Livio Corazza che fino a domenica incontrerà le parrocchie di San Martino in Strada, Vecchiazzano, Carpena,...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Marciapiede impraticabile in via Benini a Vecchiazzano :: Segnalazione a Forlì; Più sicurezza al parco: Il marciapiede sarà rifatto; Corso Vercelli, il marciapiede che non c’è più: tra polemiche e (poca) comprensione; Una strada da incubo. Via Montegrappa, la rabbia dei residenti: Il degrado è lo stesso.

marciapiede impraticabile in viaMarciapiede impraticabile in via Benini a VecchiazzanoScrive il lettore: Come da foto scattata il 28 aprile, a Vecchiazzano in via Benini nei pressi della zona artigianale, in questo marciapiede è impossibile camminare. Erbacce e arbusti alti anche 2 me ... forlitoday.it

Marciapiede impraticabile. Un pericoloMarciapiede dissestato ed erbacce. È la situazione che si vede nel tratto di via Benozzo Gozzoli, zona Baggio, tra i civici 97 e 103. I disagi per i pedoni sono quotidiani. I più colpiti sono i ... ilgiorno.it

Trova facilmente notizie e video collegati.