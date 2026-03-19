Via Sestini è diventata impraticabile per pedoni e ciclisti a causa della mancanza di marciapiedi sicuri e ben mantenuti. Le auto parcheggiate tra gli alberi riducono ulteriormente gli spazi disponibili, rendendo difficile il passaggio. La strada presenta condizioni che complicano il transito di chi si muove a piedi o in bicicletta.

"Via Sestini è ormai impraticabile per pedoni e ciclisti: assenza di marciapiedi sicuri e adeguatamente mantenuti, auto parcheggiate tra gli alberi e spazi ridotti al minimo". Inizia così l’attacco di Paolo Tosi, consigliere comunale del Pd, dopo l’episodio di ieri mattina, una signora caduta a causa del bordo strada sconnesso e costretta a ricorrere al pronto soccorso. "Da anni, insieme ai residenti e al comitato di via Sestini, denunciamo le gravi criticità di questa strada – ha detto Tosi –. L’episodio avvenuto ieri riporta con forza all’attenzione una situazione che è stata troppe volte ignorata. Solo recentemente si è intervenuti sulla potatura dopo anni di attesa, mentre per lungo tempo i residenti sono stati lasciati soli a gestire la pulizia delle foglie per evitare l’ostruzione dei tombini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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