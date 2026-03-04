Visita pastorale del vescovo Livio Corazza a San Martino in Strada e Vecchiazzano

Il vescovo Livio Corazza sta portando avanti la sua visita pastorale nelle parrocchie della zona, incontrando le comunità di San Martino in Strada e Vecchiazzano. La visita, che continuerà fino a domenica, include incontri con i sacerdoti don Antonio Paganelli, don Vittorio Flamigni e don Massimo Masini, oltre alle altre parrocchie di Carpena, Magliano, San Lorenzo in Noceto, Grisignano e Collina.

Continua la visita pastorale del vescovo Livio Corazza che fino a domenica incontrerà le parrocchie di San Martino in Strada, Vecchiazzano, Carpena, Magliano, San Lorenzo in Noceto, Grisignano e Collina, accompagnato dai sacerdoti, don Antonio Paganelli, don Vittorio Flamigni, don Massimo Masini, e dal diacono Stefano Norcini. Lunedì ha presieduto a Vecchiazzano la veglia unitaria di preghiera di inizio visita, per poi incontrare i cori e l'assemblea dei parrocchiani delle 7 comunità. Martedì a Carpena ha visitato aziende, anziani e malati di Carpena e Magliano, per poi svolgere un incontro con i preti e diacono del vicariato Forlì Sud Ovest, mentre in serata ha tenuto a San Lorenzo incontro con i consigli pastorali e i consigli affari economici.

Quaresima di Carità 2026 e Giornata Diocesana della Carità Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Livio Corazza domenica 8 marzo, ore 11:00 nella Chiesa di San Martino in Strada (Via Carlo Alberto dalla Chiesa 7, Forlì).