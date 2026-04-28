Marciano risana i conti | addio debiti e nuovi fondi per il borgo

Il consiglio comunale di Marciano della Chiana ha approvato il bilancio consuntivo 2025, registrando un avanzo di gestione. La decisione permette di estinguere i debiti accumulati in passato e di destinare nuovi fondi a progetti e servizi nel territorio. La delibera è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza, mentre le opposizioni si sono astenute.

? Cosa sapere Il consiglio comunale di Marciano della Chiana approva il bilancio consuntivo 2025 con avanzo.. I 176 mila euro extra finanzieranno nuovi progetti per l'infanzia e la cultura locale.. Il consiglio comunale di Marciano della Chiana ha dato il via libera, durante la sessione di ieri sera, al bilancio consuntivo 2025, sancendo ufficialmente la fine di un lungo percorso di risanamento finanziario iniziato nel 2019 con un disavanzo di 1 milione e 14 mila euro. Tra le strade del borgo e i luoghi che scandiscono la vita quotidiana della comunità, l’approvazione di questo documento contabile non è solo una formalità burocratica, ma il risultato di una gestione che ha saputo trasformare un debito pesante in una base di stabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marciano risana i conti: addio debiti e nuovi fondi per il borgo Notizie correlate Piano Macron per l’UE: nuovi fondi per difesa e IA senza nuovi debiti? Cosa sapere Macron propone ad Atene nuovi fondi europei per difesa e intelligenza artificiale. Leggi anche: Ipotesi terzo dissesto: "L'ex amministrazione assicurava che i conti erano in ordine e non c'erano nuovi debiti"