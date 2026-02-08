Ipotesi terzo dissesto | L' ex amministrazione assicurava che i conti erano in ordine e non c' erano nuovi debiti

Sul Comune di Caserta torna a circolare l’incubo del dissesto finanziario. Pasquale Napoletano, ex assessore e oggi capogruppo di Fratelli d’Italia, punta il dito contro le affermazioni dell’attuale prefetta Lucia Scolamiero. Secondo Napoletano, le precedenti amministrazioni avevano garantito che i conti erano in ordine e non c’erano debiti nascosti. Ora, però, la situazione sembra complicarsi di nuovo.

Sul Comune di Caserta si allunga nuovamente l'ombra del dissesto finanziario. A lanciare l'allarme è Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia ed ex assessore alle Finanze, che interviene duramente dopo le recenti dichiarazioni della prefetta Lucia Scolamiero, presidente.

