Nel 2025, le città di Ancona e Fano si confermano come le principali fonti di entrate derivanti dalle multe stradali nelle Marche. I dati mostrano che queste località raccolgono la maggior parte delle sanzioni, contribuendo in modo sostanziale al totale regionale. Anche piccoli comuni come Montelupone registrano cifre significative rispetto alla popolazione residente, evidenziando una distribuzione diversificata delle entrate legate alle violazioni del codice della strada.

? Cosa sapere Ancona e Fano guidano gli incassi per sanzioni stradali nelle Marche nel 2025.. I piccoli comuni come Montelupone registrano entrate rilevanti rispetto alla popolazione residente.. I comuni capoluogo delle Marche hanno incassato circa 11,6 milioni di euro nel corso del 2025 attraverso le sanzioni per le violazioni del codice della strada, con Ancona che guida la classifica superando i 5,2 milioni di euro. Le rilevazioni basate sui dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope) delineano un quadro economico molto diversificato tra le varie province marchigiane. Mentre i grandi centri urbani concentrano la maggior parte dei flussi finanziari, il fenomeno delle multe tocca ogni angolo del territorio, dai poli costieri ai borghi più piccoli e isolati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche, bancomat di multe: Ancona e Fano guidano il tesoretto

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