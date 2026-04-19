Rimini cresce il tesoretto delle multe | quasi 10 milioni nel 2025

Nel 2025, la città ha riscosso circa dieci milioni di euro attraverso multe e sanzioni per infrazioni al Codice della strada. L’informazione proviene da un’analisi condotta dall’ente Facile e riguarda le entrate derivanti dalle violazioni commesse dagli automobilisti locali. Questo dato si riferisce esclusivamente alle sanzioni amministrative applicate nel corso dell’anno.

Rimini, nel 2025, ha incassato quasi dieci milioni di euro in multe e sanzioni a carico degli automobilisti per violazioni delle norme del Codice della strada; il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope.Guardando alla graduatoria regionale dei comuni capoluogo di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Rimini, lotta ai rifiuti: fototrappole e indagini Hera, 55 multe nel 2025. Cresce la sorveglianza sul territorio.Rimini intensifica la lotta all'abbandono illecito dei rifiuti, con un bilancio del 2025 che vede 55 verbali comminati grazie all’utilizzo di... Multe stradali a Brindisi: nel 2025 incassi per quasi 2 milioni di euroBRINDISI - Brindisi ai vertici della classifica regionale per quanto riguarda i proventi derivanti dalle sanzioni stradali.