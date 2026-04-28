Marc Sabbah protagonista a Napoli per la rassegna Un Mare di Suoni

A Napoli, nel centro storico, si apre una nuova tappa della rassegna “Un Mare di Suoni”, con un evento che coinvolge un artista di fama internazionale. La manifestazione si svolge in un contesto urbano storico e attira l’attenzione di appassionati e curiosi. L’appuntamento è previsto nel cuore della città, offrendo un’occasione per ascoltare musica di livello mondiale in un’atmosfera unica.

Nel cuore del centro storico di Napoli, la rassegna “Un Mare di Suoni” ospiterà un appuntamento di straordinario prestigio internazionale. Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 20:00, la Fondazione Il Canto di Virgilio presenterà “L’Arte della Viola”, un viaggio immersivo nel repertorio barocco e.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Francesco Gabbani in concerto a Bibione per il festival Suoni di MareIl festival Suoni di Mare a Bibione, dopo l'annuncio di Alfa, ufficializza il secondo grande nome del suo programma: il 20 luglio 2026, con inizio... FRANCESCO GABBANI ospite del festival Suoni di mare a Bibione. 20 luglio 2026Dopo il concerto di Alfa, il festival Suoni di Mare,che animerà l’estate diBibione ospitando alcuni grandi nomi della musica italiana, vede oggi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L’Arte della viola; Federica Cifola al Teatro Bracco con Mamma...zzo - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Federica Cifola al Teatro Bracco con Mamma…zzo; Salerno Legge presenta Pentastorie di Lazzaro Romano al Bar Umberto. Il grande solista statunitense Marc Sabbah protagonista a NapoliNel cuore del centro storico di Napoli, la rassegna Un Mare di Suoni ospiterà un appuntamento di straordinario prestigio internazionale. Venerdì 8 maggio ... napolivillage.com Il grande solista statunitense Marc Sabbah protagonista a Napoli per la rassegna Un Mare di Suoni Venerdì 8 maggio la Fondazione Il Canto di Virgilio ospiterà il musicista per un concerto tra Bach, Telemann e Mozart NAPOLI – Nel cuore del centro storico di facebook