Francesco Gabbani in concerto a Bibione per il festival Suoni di Mare

A Bibione arriva Francesco Gabbani per il festival Suoni di Mare. Il cantante toscano si esibirà il 20 luglio 2026 alle 21 in piazza Zenith. L’evento si sta già preparando a ricevere il pubblico, dopo aver annunciato Alfa come primo grande nome. I biglietti sono in vendita e l’attesa cresce tra gli appassionati.

Il festival Suoni di Mare a Bibione, dopo l'annuncio di Alfa, ufficializza il secondo grande nome del suo programma: il 20 luglio 2026, con inizio alle 21, sarà Francesco Gabbani a salire sul palco di Piazzale Zenith. Artista fra i più amati dal pubblico italiano, Gabbani porterà nella città.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Questa sera a La Spezia, il cantautore toscano sale sul palco di Piazza Europa per il concerto dell’Estate Spezzina.

Francesco Gabbani 1 ottobre 2025 all’Arena di Verona

Francesco Gabbani in concerto all’Estate Spezzina: ecco quandoLa Spezia, 10 febbraio 2026 – Francesco Gabbani si esibirà in piazza Europa nell’ambito dell’ Estate Spezzina. Dopo il grande successo del concerto evento all’Arena di Verona lo scorso ottobre, France ... lanazione.it

