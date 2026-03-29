Il festival Suoni di mare a Bibione ha annunciato il secondo artista che si esibirà il 20 luglio 2026, dopo il concerto di Alfa. La manifestazione, che si svolgerà durante l’estate, invita artisti italiani di rilievo a partecipare alle date previste. La programmazione completa sarà comunicata a breve, mentre l’evento si prepara ad accogliere pubblico e appassionati di musica.

Dopo il concerto di Alfa, il festival Suoni di Mare, che animerà l’estate di Bibione ospitando alcuni grandi nomi della musica italiana, vede oggi ufficializzato il secondo grande nome del suo programma. Il prossimo 20 luglio 2026 (inizio ore 21.00) a salire sul palco di Piazzale Zenith, a due passi dal mare, sarà il cantautore toscano Francesco Gabbani. Artista fra i più amati dal pubblico, Gabbani porterà nella città balneare una data del suo Live Tour 2026, che lo vede ora impegnato nei palazzetti e che proseguirà nelle arene e nei principali festival dell’estate. I biglietti per il concerto, organizzato da Azalea Sound srl, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e Bibione, sono già in vendita sul circuito Ticketone. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - FRANCESCO GABBANI ospite del festival Suoni di mare a Bibione. 20 luglio 2026

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