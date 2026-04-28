Maratonina Pretuziana | l’Università di Teramo corre per la pace

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

? Cosa sapere L'Università di Teramo parte il primo maggio con il team guidato da Christian Corsi.. Il messaggio We Are Peace trasforma la 45ª Maratonina Pretuziana in un appuntamento sociale.. Il primo maggio prossimo, l’Università degli Studi di Teramo scenderà in strada per la 45ª edizione della Maratonina Pretuziana portando sulle magliette rosse il messaggio We Are Peace. L’appuntamento sportivo che anima le vie della città vedrà il coinvolgimento diretto del team universitario, guidato dal Magnifico Rettore Christian Corsi, che intende trasformare la competizione atletica in una manifestazione di sensibilizzazione internazionale. Non...🔗 Leggi su Ameve.eu

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