Università di Teramo | +24% iscrizioni record storico e progetti

L'Università di Teramo ha registrato un record storico di iscrizioni, con un aumento del 24% dopo cinque anni di flessione. La cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 ha la partecipazione di autorità accademiche, civili e ambasciatori di vari Paesi, sottolineando l'importanza della responsabilità, dell'internazionalizzazione e della formazione di cittadini consapevoli. In un'aula magna gremita, il rettore Christian Corsi ha aperto l'anno accademico con un discorso che ha richiamato la missione profonda dell'università: non solo formare professionisti, ma cittadini capaci di affrontare le sfide del presente e costruire il futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Università di Teramo. Workshop conclusivo del Progetto PRIN 2022 , I biostimolanti in agricoltura(wn24)-Teramo – Si svolgerà giovedì 26 febbraio nella Sala delle lauree del Polo didattico G. D’Annunzio dell’Università degli Studi di Teramo, con inizio alle ore 15.30, il Workshop del Progetto PRIN ... wallnews24.it

Smabiodur, c'è anche UniTe nello studio delle colture di frumento duroDroni, sensori spettrali, 'machine learning' e biostimolanti al servizio del frumento duro: giovedì 26 febbraio alle ore 15. (ANSA) ... ansa.it

L’Università degli Studi di Teramo ha inaugurato l’Anno Accademico 2025/2026 nel segno della cooperazione internazionale, con la presenza di ambasciatori e rettori esteri. Nel suo intervento, il rettore Christian Corsi ha annunciato un +25% di iscrizioni e ca - facebook.com facebook