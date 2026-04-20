Nel 2024, Prato ha ospitato una edizione speciale della Maratonina, con molti partecipanti che hanno preso parte all’evento. La corsa ha visto protagonisti atleti e appassionati che hanno invaso le strade della città, creando un’atmosfera di festa e partecipazione. Tra i vincitori, si sono distinti due corridori, uno maschile e uno femminile, che hanno tagliato il traguardo con tempi importanti. La manifestazione ha confermato il suo ruolo di appuntamento atteso ogni anno.

Un’edizione indimenticabile. Nel 2024 Prato corre, respira e si prende la scena con la Maratonina che non è solo una gara, è un rito collettivo che torna a trasformare le strade in un fiume umano, tra fatica, entusiasmo e quella voglia di esserci che va oltre il cronometro. Domenica 13 aprile dello scorso anno, la città ha vissuto l’ennesima conferma: la 35a edizione della Maratonina Città di Prato è stata, prima ancora che una competizione, una grande festa popolare. Oltre quattromila presenze nell’arco del weekend, una partecipazione trasversale capace di unire atleti, famiglie, semplici camminatori e curiosi lungo un percorso diventato ormai simbolo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato corre e si accende: Cassi e Robu vincono la Maratonina

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“ Non c’è nulla di più simile a un bambino che corre in un prato di girasoli che si schiude al mattino: entrambi sono pieni di vita e rivolti al futuro “ - facebook.com facebook