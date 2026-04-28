Durante una maratona a Londra, un atleta keniano ha percorso i 42,195 chilometri in 1 ora, 59 minuti e 30 secondi. Indossava le scarpe Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, che pesavano 97 grammi. Questa prestazione rappresenta il primo record ufficiale sotto le due ore. Le scarpe sono considerate un esempio di innovazione tecnologica nel settore delle calzature sportive.

Le condizioni meteo ideali (12 gradi alla partenza, 16 all’arrivo), con vento a favore negli ultimi 8-9 chilometri. Il lavoro perfetto delle lepri (fino a poco prima del 25° km). Il cast stellare, che in testa ha stimolato ritmi folli e l’etiope Yomif Kejelcha, debuttante sulla distanza, perfetto sparring partner sino a circa 1200 metri dal traguardo e poi secondo in uno strabiliante 1h59’41”. I rifornimenti a base di carboidrati liquidi, sempre più sofisticati. Sono tanti gli “ausili” - tutti perfettamente leciti, sia chiaro - che, in dote al 31enne keniano Sabastian Sawe, atleta fuori dall’ordinario, domenica a Londra, per la prima volta nella storia, hanno ufficialmente portato a infrangere il muro delle due ore in maratona: 1h59’30”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maratona, Sawe sotto le 2 ore con 97 grammi ai piedi: anche le super scarpe al centro della sfida

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