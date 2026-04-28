Maratea la memoria torna in aula | consegnate le pergamene ANPI

A Maratea, si è tenuta una cerimonia presso l'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II in cui sono state consegnate le pergamene dell'Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. I familiari di quattro cittadini locali hanno ricevuto i riconoscimenti, che ricordano il loro impegno e il sacrificio durante il periodo della Resistenza. La cerimonia ha coinvolto presenti e rappresentanti dell’associazione.

? Cosa sapere I familiari di quattro cittadini di Maratea ricevono le pergamene ANPI presso l'I.I.S. Giovanni Paolo II.. Il riconoscimento ufficiale attesta la partecipazione dei partigiani locali alla lotta di liberazione.. I familiari di quattro cittadini marateoti hanno ricevuto nell’aula Mar@congress dell’I.I.S. Giovanni Paolo II le pergamene dell’A.N.P.I. che attestano la partecipazione alla lotta partigiana, un riconoscimento ottenuto solo recentemente dopo lunghe verifiche storiche. L’evento, che si è tenuto nella mattinata del 27 aprile a Maratea, ha trasformato l’istituzione scolastica in un luogo di memoria viva, dove il passato della Resistenza si è intrecciato con il presente delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maratea, la memoria torna in aula: consegnate le pergamene ANPI Notizie correlate Benevento, consegnate le pergamene di iscrizione UNCITempo di lettura: 2 minutiNella Sala del Consiglio Provinciale di Benevento sono state consegnate le pergamene di iscrizione all’Unci (Unione... Pieve tra memoria e impegno. Consegnate le benemerenzeIl 25 aprile per Pieve Emanuele non è solo memoria, ma anche celebrazione dell’impegno civile e dei valori di partecipazione e solidarietà.