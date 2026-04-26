pieve tra memoria e impegno consegnate le benemerenze

Il 25 aprile a Pieve Emanuele si è svolta una cerimonia in cui sono state consegnate delle benemerenze a cittadini e associazioni. La giornata ha avuto un significato particolare, combinando ricordo e riconoscimento per chi ha contribuito alla comunità. Durante l’evento, sono stati ricordati momenti storici legati alla memoria collettiva e sono stati premiati coloro che si sono impegnati nel volontariato e nella promozione dei valori civili.

Il 25 aprile per Pieve Emanuele non è solo memoria, ma anche celebrazione dell’impegno civile e dei valori di partecipazione e solidarietà. Anche quest’anno è tornato l’appuntamento con la Targa Gemelli, la benemerenza conferita a cittadini e associazioni che si sono distinte per attività capaci di apportare un beneficio concreto alla comunità. Due i riconoscimenti assegnati quest’anno. Il primo è andato all’associazione Nuovo Cerp, "per il costante impegno nel promuovere il benessere della cittadinanza e per il ruolo fondamentale di presidio sociale sul territorio, favorendo l’aggregazione e il supporto alla comunità. Per la preziosa attività in favore delle persone con disabilità, coinvolte in iniziative culturali, aggregative e sportive, abbattendo le barriere della diffidenza e offrendo momenti di socialità, svago e spensieratezza".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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