Mantova-Monza trentasettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Mantova e Monza si gioca per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B 20252026. I lombardi sono a metà classifica, tra la zona playoff e quella salvezza, mentre i brianzoli cercano di ottenere la promozione diretta. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre, con obiettivi diversi in vista della fine del campionato. La partita sarà trasmessa su una piattaforma dedicata.

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lombardi si trovano a metà tra playoff e salvezza, mentre I brianzoli inseguono la promozione diretta. Mantova-Monza si giocherà venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Martelli MANTOVA-MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lombardi si trovano in una situazione delicata nella quale si ritrovano a 3 punti dalla zona playoff e a sei punti dalla zona retrocessione. A due giornate dalla fine, tutto è ancora possibile. Situazione diversa per i brianzoli, che dopo una grandissima stagione, non sono ancora sicuri di salire in A. Attualmente, la squadra di Bianco è a pari punti con il Frosinone a quota 75.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mantova-Monza, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Empoli-Avellino, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Carrarese vs Cesena, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: MANTOVA – MONZA: INFO BIGLIETTI; Calcio Monza, tre squadre per due posti: ancora 180? per la promozione diretta; Serie B, cosa manca al Venezia per la promozione. Sabato la prima chance; Calendario Mantova - Serie B Girone Unico Italia. Le probabili formazioni di Mantova-Monza, le condizioni di Azzi e ColomboVenerdì 1 maggio, alle 15:00, si disputerà, presso lo stadio ‘Danilo Martelli’, Mantova-Monza, sfida valida per la 37^ giornata di Serie B 2025-26. Nessun squalificato tra le fila mantovane e brianzol ... monza-news.it Mantova-Monza, i precedenti al Martelli: brianzoli avanti in una sfida quasi secolare180 minuti più recupero. Manca sempre meno alla conclusione della regular season di Serie B, ai piani alti da sogni di massima serie la situazione resta invariata e il Monza guidato da Paolo Bianco, s ... monza-news.it #MantovaMonza Info biglietti https://bit.ly/Tickets-Mantova-Monza-25-26 - facebook.com facebook