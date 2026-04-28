Manovre diversive Bandiera non in discussione L’Anpi replica a Piantedosi sul 25 aprile

Il 25 aprile a Milano si è svolto un corteo che ha coinvolto diverse fazioni e gruppi, tra cui alcuni antagonisti e sostenitori della causa palestinese. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno tentato di allontanare la Brigata Ebraica, che era presente nel corteo, portando alla contestazione di questa azione. La vicenda ha portato a reazioni ufficiali, con l’Anpi che ha risposto a quanto affermato dal ministro Piantedosi, difendendo la presenza della Brigata e accusando alcuni interventi di essere manovre divisive.

Quanto accaduto a Milano il 25 aprile continua a far discutere. La cacciata della Brigata Ebraica dal corteo per mano dei soliti antagonisti e pro Palestina ha messo l’Italia davanti alla certezza che, anche nel nostro Paese, esiste ed è radicato l’antisemitismo. Viene nascosto sotto la coltre dell’antisionismo ma nei fatti è sempre il solito odio. Sul caso è intervenuto anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ritiene “grave che non si parta dalla denuncia secca” dell'accaduto “ma si facciano manovre diversive” parlando per esempio della presenza delle bandiere di Israele. Sono parole pronunciate in un dialogo con la senatrice...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Manovre diversive”, “Bandiera non in discussione”. L’Anpi replica a Piantedosi sul 25 aprile Notizie correlate Anpi, scontro sul 25 Aprile: "No al banchetto di Vannacci"Alimenta indignazione da parte di Anpi Mirandola la presenza oggi in piazza Costituzione del banchetto di Futuro Nazionale, quando nelle stesse ore... Leggi anche: Brisighella, polemiche sul 25 Aprile. L’Anpi celebra di nuovo da sola Contenuti di approfondimento Si parla di: Piantedosi, 25 aprile a Milano fatti gravi, bandiera Israele diversivo. Manovre diversive, Bandiera non in discussione. L’Anpi replica a Piantedosi sul 25 aprileLa cacciata della Brigata Ebraica continua a far discutere. Il ministro ha condannato in maniera netta quanto accaduto a Milano ma per l’Anpi quelle bandiere non c’entravano ... msn.com Piantedosi difende le bandiere di Israele e la polizia durante il 25 aprilePer il ministro, parlare di bandiere e di ordine pubblico è una manovra diversiva rispetto a quella che dovrebbe essere la partenza del discorso, cioè la condanna dell'espulsione della Brigata ebrai ... milanotoday.it