Brisighella polemiche sul 25 Aprile L’Anpi celebra di nuovo da sola

A Brisighella si sono riaccese le discussioni sul modo di commemorare il 25 aprile. Per il secondo anno consecutivo, l’Associazione partigiani ha organizzato le proprie celebrazioni in solitaria, senza partecipazione di altre associazioni o enti pubblici. La questione ha generato divisioni tra chi sostiene le iniziative indipendenti e chi preferisce un momento di commemorazione condiviso. La disputa riguarda principalmente il metodo e il significato delle celebrazioni in questo comune.

È ancora polemica a Brisighella in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Da due anni infatti la sezione locale dell’ Anpi denuncia l’impossibilità di intervenire in occasione delle cerimonie pubbliche del Comune di centrodestra per l’anniversario della Liberazione, organizzando autonomamente un appuntamento. Già lo scorso anno infatti l’associazione dei partigiani organizzò "un momento di vera partecipazione nella piazzetta Porta Gabalo", invitando tutti i cittadini a portare un fiore. E anche quest’anno l’Anpi ha deciso di organizzare una celebrazione nello stesso luogo, mentre nel parco Ugonia si terrà la cerimonia organizzata dal Comune.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Brisighella, polemiche sul 25 Aprile. L’Anpi celebra di nuovo da sola Notizie correlate Leggi anche: Ottant'anni di lotte e conquiste, Anpi celebra il 25 aprile a Messina: il programma Leggi anche: Festa del 25 aprile, è scontro tra Anpi e parrocchia di Lesmo e Correzzana