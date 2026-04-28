Manfredonia sospensione delle lezioni alla scuola dell’Infanzia Torre Abate San Giovanni Bosco e Toniolo

A Manfredonia sono state sospese le attività didattiche nelle scuole dell’infanzia Torre Abate e Toniolo, oltre alla scuola secondaria di primo grado San Giovanni Bosco. La misura riguarda le lezioni e le attività educative di queste strutture, senza indicazioni di ripresa immediata. La sospensione è stata comunicata ufficialmente alle famiglie e al personale scolastico coinvolto, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni alla base della decisione.

O R D I N Aper i motivi esposti in premessa, la sospensione delle attività didattiche che si svolgono nella Scuoladell’Infanzia “Torre Abate” e nella Scuola Secondaria di 1° “Giordani” dell’Istituto Comprensivo Statale“San Giovanni Bosco-Giordani” nella giornata di giovedì 30042026.La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente Scolastico dell’IstitutoComprensivo “San Giovanni Bosco-Giordani”.Dalla sede Municipale, 29042026 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DELL' ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE G.TONIOLO PER IL GIORNO 30042026. IL SINDACOVista la nota con la quale il tecnico dell’azienda di...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, sospensione delle lezioni alla scuola dell’Infanzia Torre Abate, San Giovanni Bosco e Toniolo Notizie correlate Leggi anche: Manfredonia, sospensione della attività didattiche alla Scuola dell’Infanzia “Rione Occidentale” Sospensione delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia di Torre Sansone lunedì 30 marzoSospensione delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia di Torre Sansone dell'istituto comprensivo Don Milani a Lanciano, nella giornata di...