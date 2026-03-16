Manfredonia sospensione della attività didattiche alla Scuola dell’Infanzia Rione Occidentale

A Manfredonia sono state sospese le attività didattiche presso la Scuola dell’Infanzia “Rione Occidentale”. La decisione è stata comunicata attraverso una nota del sindacato, che ha reso nota la sospensione delle lezioni. La misura riguarda esclusivamente le attività previste nella scuola dell’infanzia e non coinvolge altre strutture scolastiche della zona.

Il SINDACOVista la nota Prot. 16928 del 16-03-2026, con la quale il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria“Don Milani uno + Maiorano”, ha comunicato che il Gestore di corrente elettrica “e- distribuzione” haemanato un avviso di interruzione di energia elettrica per martedì 17032026 p.v. che interesserà. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, sospensione della attività didattiche alla Scuola dell’Infanzia “Rione Occidentale” Articoli correlati Interruzione dell'energia elettrica, attività sospese alla scuola dell'infanzia D'Amico e al nido Arcobaleno di LancianoSospensione delle attività didattiche, mercoledì 11 febbraio, a Lanciano, nel plesso di scuola dell'infanzia "E. Interruzione di energia elettrica a Lanciano: sospensione attività didattiche all'asilo RodariIl provvedimento è in programma lunedì 9 marzo per il plesso di scuola dell'infanzia in contrada Villa Andreoli, dove Enel effettuerà lavori sugli... Contenuti e approfondimenti su Rione Occidentale Banco Alimentare Calabria: preoccupati per sospensione attività/ Sconcerta l’accesso vietato al magazzinoAppello di Banco Alimentare e Diocesi di Cosenza per la vicenda della sede in Calabria: preoccupati per sospensione attività, a rischio assistenza poveri CAOS PER LA SEDE, BANCO ALIMENTARE DELLA ... ilsussidiario.net Oncologia Palermo. Balduzzi: Sospensione attività atto dovutoLo specifica in una nota il ministro della Salute: La temporanea sospensione delle attività è stata decretata per attuare tutti gli interventi utili a consentire l’adeguamento dell’unità operativa ... quotidianosanita.it