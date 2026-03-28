Sospensione delle attività didattiche nella scuola dell' infanzia di Torre Sansone lunedì 30 marzo

Le attività didattiche nella scuola dell'infanzia di Torre Sansone, appartenente all'istituto comprensivo Don Milani di Lanciano, saranno sospese lunedì 30 marzo. La decisione riguarda esclusivamente quella giornata e riguarda tutte le classi dell'istituto. La sospensione è stata comunicata ufficialmente dall'amministrazione scolastica.

Sospensione delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia di Torre Sansone dell'istituto comprensivo Don Milani a Lanciano, nella giornata di lunedì 30 marzo. Lo ha disposto un'ordinanza del sindaco a seguito di un’interruzione programmata dell’energia elettrica (dalle ore 8.15–16.15) che non consentirebbe il regolare funzionamento degli impianti di riscaldamento e il mantenimento di condizioni ambientali adeguate. Una decisione assunta anche in considerazione delle attuali temperature invernali e d’intesa con la dirigenza scolastica. “La misura - evidenziano dal Comune di Lanciano - è finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza di bambini e personale”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Sospensione delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia di Torre Sansone lunedì 30 marzo Articoli correlati Leggi anche: Manfredonia, sospensione della attività didattiche alla Scuola dell’Infanzia “Rione Occidentale” Allerta meteo: scuole chiuse per lunedì 19 gennaio 2026 – elenco dei comuni con sospensione delle attività didatticheL’Italia si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo a causa di un intenso vortice ciclonico in arrivo dal Mediterraneo meridionale.