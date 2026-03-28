Sospensione delle attività didattiche nella scuola dell' infanzia di Torre Sansone lunedì 30 marzo

Da chietitoday.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le attività didattiche nella scuola dell'infanzia di Torre Sansone, appartenente all'istituto comprensivo Don Milani di Lanciano, saranno sospese lunedì 30 marzo. La decisione riguarda esclusivamente quella giornata e riguarda tutte le classi dell'istituto. La sospensione è stata comunicata ufficialmente dall'amministrazione scolastica.

Sospensione delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia di Torre Sansone dell'istituto comprensivo Don Milani a Lanciano, nella giornata di lunedì 30 marzo. Lo ha disposto un'ordinanza del sindaco a seguito di un’interruzione programmata dell’energia elettrica (dalle ore 8.15–16.15) che non consentirebbe il regolare funzionamento degli impianti di riscaldamento e il mantenimento di condizioni ambientali adeguate. Una decisione assunta anche in considerazione delle attuali temperature invernali e d’intesa con la dirigenza scolastica. “La misura - evidenziano dal Comune di Lanciano - è finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza di bambini e personale”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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