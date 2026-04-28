A Manfredonia, un uomo di 66 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver rubato una collana in Piazza Duomo. Gli agenti hanno seguito le tracce del sospettato, che aveva pedinato un’anziana donna prima di aggredirla e sottrarle il gioiello. Il colpo è avvenuto nel centro della città e, dopo aver recuperato il coltellino usato per il furto, gli agenti hanno disposto gli arresti domiciliari per il sospettato.

? Cosa sapere Uomo di 66 anni arrestato a Manfredonia dopo aver rubato una collana in Piazza Duomo.. La Polizia ha recuperato il gioiello e disposto gli arresti domiciliari per il sospettato.. Un uomo di 66 anni è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato a Manfredonia dopo aver sottratto con violenza una collana d’oro al collo di un’anziana in Piazza Duomo. L’episodio si è consumato nel cuore del centro cittadino, dove il sessantaseienne ha iniziato a pedinare la donna prima di colpirla con uno strappo improvviso per impossessarsi del gioiello. Il malvivente ha tentato una fuga rapida tra i vicoli della città, ma la manovra è stata vanificata dalle pattuglie del commissariato che, impegnate proprio in attività mirate contro la criminalità predatoria, hanno intercettato il sospettato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Manfredonia, rapina in Piazza Duomo: pedina l’anziana e arrestato

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