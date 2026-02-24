Tentano una truffa ai danni di una 96enne ad Avellino per 20 mila euro arrestati in flagranza di reato

Due uomini napoletani sono stati fermati ad Avellino mentre cercavano di truffare una donna di 96 anni, tentando di fregarla con una proposta ingannevole da 20 mila euro. I familiari della vittima hanno chiamato la polizia, che è intervenuta immediatamente. Gli agenti hanno sorpreso i due mentre cercavano di mettere in atto la truffa e li hanno arrestati. La donna si è salvata grazie all’intervento rapido delle forze dell’ordine.

© Virgilio.it - Tentano una truffa ai danni di una 96enne ad Avellino per 20 mila euro, arrestati in flagranza di reato

Due uomini sono stati arrestati ad Avellino per tentata truffa ai danni di una donna di 96 anni. I due, entrambi napoletani, sono stati fermati dalla Polizia dopo aver cercato di raggirare l’anziana con la complicità di un terzo individuo. L’operazione è stata resa possibile grazie alla pronta segnalazione dei familiari della vittima, che ha permesso un intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Tentata truffa ad Avellino L’arresto è avvenuto nella tarda mattinata di ieri in via Mazzini, nel centro di Avellino. Gli agenti della Squadra “Volanti” sono intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata al 113 da parte dei parenti della vittima, che avevano intuito il tentativo di truffa in corso ai danni della loro congiunta. 🔗 Leggi su Virgilio.it Tentano la truffa del finto nipote a una 96enne: arrestati in dueUn tentativo di truffa ai danni di una donna di 96 anni ha portato all'arresto di due uomini napoletani. Truffa del finto carabiniere ad Ancona ai danni di persone anziane, 35enne arrestato in flagranza di reatoA Ancona, un uomo di 35 anni è stato arrestato in flagranza di reato per aver truffato anziani con la finta identità di carabiniere. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Tenta di truffare un’anziana fingendosi un finanziere: arrestato; Tentano la truffa dell’oro. Ma l’anziano capisce tutto e allerta subito i carabinieri; Tentano fuga e aggrediscono poliziotti durante truffa ad anziana, arrestati; Prima tenta la truffa dello specchietto, poi dopo la fuga da film prova a investire un poliziotto: 22enne in arresto. Tentano una truffa ai danni di una 96enne ad Avellino per 20 mila euro, arrestati in flagranza di reatoDue napoletani arrestati ad Avellino per tentata truffa ai danni di una 96enne: bloccati dalla Polizia grazie alla segnalazione dei familiari. virgilio.it Direttrice delle Poste sventa una truffa ai danni di un’anziana e denuncia il raggiroChieti. Una tentata truffa ai danni di un'anziana signora è stata smascherata nei giorni scorsi all'ufficio postale di un piccolo comune ... abruzzolive.it #Avellino - Tentano truffa da 20mila euro a 96enne: arrestati due uomini #Cronaca #Truffa #Anziani #PoliziaDiStato #Arresto #Campania #NanoTV - facebook.com facebook Tentano la fuga e aggrediscono i poliziotti durante la truffa ad un'anziana: due arresti x.com