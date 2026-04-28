Manfredonia Guardia Costiera ferma nave mercantile gambiana

La Guardia Costiera di Manfredonia ha fermato una nave mercantile proveniente dalla Guinea. L’intervento si inserisce nelle operazioni di controllo delle imbarcazioni in transito nel porto. La nave è stata sottoposta a ispezione e si attende l’esito delle verifiche da parte delle autorità competenti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali irregolarità riscontrate.

L’intervento è stato effettuato dal personale del nucleo ispettivo Port State Control (PSC), nell’ambito delle verifiche previste dal Decreto Legislativo 12 maggio 2011, n. 53, che recepisce la direttiva 200916CE. La normativa disciplina il sistema internazionale di controllo delle navi che approdano nei porti comunitari, con particolare attenzione alla sicurezza della navigazione, alla prevenzione dell’inquinamento e alle condizioni di vita e lavoro a bordo. Nel corso dell’ispezione sono emerse numerose irregolarità che hanno reso necessario il fermo immediato dell’unità. In particolare, sono state riscontrate gravi deficienze riguardanti...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Guardia Costiera ferma nave mercantile gambiana Notizie correlate Guardia Costiera Manfredonia, sequestrati 200kg di bianchettoLa Guardia Costiera di Manfredonia ha rilasciato un comunicato stampa a seguito di due operazioni effettuate nelle ultime ore in contrasto alla pesca... Malore su nave: la Guardia Costiera salva un turistaUn turista francese di 76 anni ha subito un grave malore a bordo della Costa Smeralda mentre la nave navigava da Savona verso Marsiglia. Approfondimenti e contenuti Manfredonia, sequestrati 200 chili di bianchetto: multa da 10mila euroSequestro bianchetto a Manfredonia: trovati 200 chili di novellame nel porto. Sanzioni anche a Vieste per pesca non conforme. pugliapress.org La Guardia costiera ferma nel porto di Manfredonia una nave mercantileI militari della capitaneria di Porto di Manfredonia (Foggia) specializzati in sicurezza della navigazione (Port State Control), hanno sottoposto a fermo amministrativo una motonave di 5500 tonnellate ... lagazzettadelmezzogiorno.it