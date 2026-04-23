Guardia Costiera Manfredonia sequestrati 200kg di bianchetto

Nelle ultime ore, la Guardia Costiera di Manfredonia ha portato a termine due operazioni che hanno portato al sequestro di circa 200 chilogrammi di bianchetto. Le attività si sono svolte nel rispetto delle procedure di controllo e vengono ufficialmente comunicate tramite un comunicato stampa. Nessuna informazione aggiuntiva sulle modalità dell’intervento o sui soggetti coinvolti è stata resa nota.

La Guardia Costiera di Manfredonia ha rilasciato un comunicato stampa a seguito di due operazioni effettuate nelle ultime ore in contrasto alla pesca del bianchetto e all'uso di strumentazione non idonea. Di seguito viene riportato quanto dichiarato dalla Capitaneria di Porto. Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di risalire al motopesca dal quale il prodotto ittico era stato poco prima sbarcato. L’intero quantitativo è stato posto sotto sequestro mentre al comandantedell’unità è stata contestata una sanzione amministrativa di 10.000 euro, oltre all’attribuzione di 5 punti di penalità sulla licenza di pesca e su quella del Comandante.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Guardia Costiera Manfredonia, sequestrati 200kg di bianchetto Notizie correlate Blitz della guardia costiera, sequestrati 11 chili di pesceSequestrati oltre 11 chili di “neonata” dopo un blitz della guardia costiera in diverse pescherie della zona nord di Messina. Controlli della guardia costiera, sequestrati oltre 3.200 chili di pesceLa capitaneria di porto di Gaeta nell'ultimo mese ha portato avanti diverse operazioni che hanno permesso di sequestrare circa 3200 chilogrammi di... Altri aggiornamenti Sequestrati 3mila ricci di mare in acque del FoggianoCirca 3mila esemplari di ricci di mare sono stati sequestrati dai militari della guardia costiera di Manfredonia (Foggia) durante un'operazione di polizia finalizzata al contrasto della pesca abusiva ... ansa.it Manfredonia, guardia costiera sequestra 3mila ricci di mare: sanzionati tre pescatori sportiviCirca 3mila esemplari di ricci di mare sono stati sequestrati dai militari della guardia costiera di Manfredonia durante un’operazione di polizia finalizzata al contrasto della pesca abusiva e alla ... lagazzettadelmezzogiorno.it