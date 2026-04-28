Manfredonia Consiglio Comunale live dalle ore 15
Oggi alle 15 si svolge in modalità streaming il Consiglio Comunale di Manfredonia. La diretta può essere seguita tramite il link https:youtu.be3JKdYnNl_R8. All’ordine del giorno ci sono l’approvazione dei verbali delle sedute tenutesi il 27 febbraio e il 6 marzo 2026. L’assemblea discuterà anche altri punti, ma quelli principali riguardano le registrazioni delle riunioni precedenti.
APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 FEBBRAIO E 06 MARZO 2026 - ART. 65 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE; DELIBERAZIONE C.C. N. 41 DEL 29.07.2025 RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI D’INTERVENTO EX ART. 4 L.R. 362023. ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE; RATIFICA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 13032026 AD OGGETTO BILANCIO 2026-2028 - VARIAZIONE URGENTE ART. 175, COMMA 4 D. LGS 2672000; RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1 COMMA, LETT. A) DEL D. LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, GIUDIZIO CAVE FOGLIA S. R. L.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
CONVOCAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE - Manfredonia 15 Dicembre 2025 ore 15.00
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