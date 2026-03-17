Barcellona fumata bianca per il rinnovo di Flick! L’annuncio di Laporta e i dettagli

Il Barcellona ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto con l’allenatore Hansi Flick. L’annuncio ufficiale è stato dato dal presidente del club, che ha confermato la firma del nuovo contratto. I dettagli dell’accordo non sono stati resi noti, ma si tratta di un passaggio fondamentale per il futuro della squadra catalana.

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