I sindacati dei medici segnalano che gli ospedali stanno affrontando gravi difficoltà a causa di una cronica mancanza di personale. Secondo i rappresentanti, problemi nella comunicazione, nella prevenzione del rischio e nella formazione si sommano a episodi di burnout tra il personale medico, contribuendo a un aumento degli eventi avversi. La situazione è diventata ormai insostenibile in molte strutture sanitarie.

"È un problema multifattoriale, dove criticità nella comunicazione, prevenzione del rischio e formazione, sommate a burnout e carenza di personale, determinano inevitabili eventi avversi". Sono questi gli aspetti su cui, secondo il presidente della Federazione Cimo-Fesmed, Guido Quici (nella foto), è necessario intervenire tempestivamente per ridurre la possibilità che si verifichino nuovi casi come quello di Napoli. Come è possibile che, anche in strutture di eccellenza, si verifichino errori del genere? "La premessa è che visti i milioni di prestazioni che la sanità produce è inevitabile che succedano degli eventi avversi. Il rischio che tali eventi avversi si verifichino si può, tuttavia, ridurre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I sindacati dei medici: "Ospedali in affanno. Manca il personale"

Leggi anche: Valditara: “Cura e decoro nelle scuole? Dovere degli studenti”. I sindacati: “Manca personale e poche assunzioni”

Medici in servizio fino ai 72 anni, i sindacati: “Necessari per colmare la carenza di personale”“Accogliamo con grande soddisfazione la presentazione – da parte del governo – dell’emendamento al decreto Milleproroghe che consente il...

Approfondimenti e contenuti su Ospedali.

Temi più discussi: Dirigenti medici e sanitari. Arriva la firma definitiva sul contratto 2022-2024. Ecco tutte le novità; Donato Pentassuglia incontra i Sindacati dei Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta; Lombardia: disco verde all’integrazione tra università e ospedali; I sindacati dei medici: Ospedali in affanno. Manca il personale.

I sindacati dei medici: Ospedali in affanno. Manca il personaleÈ un problema multifattoriale, dove criticità nella comunicazione, prevenzione del rischio e formazione, sommate a burnout e carenza di personale, determinano inevitabili eventi avversi. Sono questi ... quotidiano.net

Donato Pentassuglia incontra i Sindacati dei Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera SceltaAvviato il lavoro delle delegazioni trattanti. L’assessore Pentassuglia ha chiesto ai rappresentanti sindacali una condivisione dei temi principali da trattare per giungere alla definizione di una pia ... agorablog.it

Salviamo la sanità pubblica. Tredici ospedali dell’Emilia-Romagna sono nella classifica della rinomata rivista statunitense Newsweek World’s Best Hospitals 2026, che ha analizzato oltre 2.500 strutture in 32 Paesi. Il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi è nella To - facebook.com facebook

#Sanità. Tredici #ospedali dell' #EmiliaRomagna nella classifica delle migliori strutture italiane stilata da Newsweek/Statista. La #notizia regioneer.it/ClassificaOspe… x.com