Caos in Tribunale a Milano solo attività prioritarie nella sezione gip per un mese e mezzo | Manca personale
Al Tribunale di Milano si registra un'interruzione delle attività ordinarie nella sezione gip, che rimarrà limitata alle pratiche prioritarie per circa un mese e mezzo. La decisione è stata comunicata attraverso un documento firmato dalla presidente della sezione, in risposta alla carenza di personale che ha causato il blocco delle procedure. La situazione ha generato preoccupazione tra gli operatori giudiziari e ha attirato l'attenzione sui problemi organizzativi dell'istituzione.
Allarme al Tribunale di Milano dopo la divulgazione di un documento sottoscritto da Vincenza Maccora, presidente della sezione gip. Dal 15 maggio al 30 giugno l'ufficio dei giudici per le indagini preliminari potrà assicurare solo le attività prioritarie. Il documento Ciò si traduce in una.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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