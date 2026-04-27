Caos in Tribunale a Milano solo attività prioritarie nella sezione gip per un mese e mezzo | Manca personale

Al Tribunale di Milano si registra un'interruzione delle attività ordinarie nella sezione gip, che rimarrà limitata alle pratiche prioritarie per circa un mese e mezzo. La decisione è stata comunicata attraverso un documento firmato dalla presidente della sezione, in risposta alla carenza di personale che ha causato il blocco delle procedure. La situazione ha generato preoccupazione tra gli operatori giudiziari e ha attirato l'attenzione sui problemi organizzativi dell'istituzione.