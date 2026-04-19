Nel caso di Pietracatella, le indagini si sono concentrate su un episodio in cui una madre e una figlia sono state trovate avvelenate con la ricina. Le autorità hanno raccolto elementi che suggeriscono una vicenda intricata, senza ancora chiarire le cause o i responsabili. La situazione rimane sotto osservazione, e le forze dell’ordine continuano a lavorare per fare luce sulla vicenda.

Il caso di Pietracatella continua a tingersi di sfumature sempre più inquietanti e complesse, delineando un giallo che sembra lontano da una risoluzione immediata. La vicenda, che ha sconvolto la provincia di Campobasso durante le scorse festività natalizie, ruota attorno alla tragica scomparsa di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara, una ragazza di soli quindici anni. Entrambe sono rimaste vittime di un avvelenamento letale da ricina, una sostanza tossica estremamente potente che non lascia scampo se ingerita o inalata in dosi significative. Inizialmente, il quadro investigativo sembrava concentrarsi sulla cerchia ristretta dei...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ti dico una cosa”. Mamma e figlia avvelenate con la ricina, cambia tutto!

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Panoramica sull’argomento

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