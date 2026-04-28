Maltrattamenti in casa-famiglia | patteggiano in quattro nuova condanna al titolare

Quattro persone hanno patteggiato una condanna a quattro mesi di reclusione per ricettazione. Tra loro c’è anche il titolare di una casa famiglia di San Lazzaro di Savena, coinvolto in un procedimento avviato nel 2018. La struttura era al centro di un’indagine per maltrattamenti e vessazioni rivolte a alcuni anziani ospiti. La vicenda riguarda quindi un caso di presunti abusi all’interno di un’istituzione dedicata alla cura di persone fragili.

È stato condannato a quattro mesi di reclusione per ricettazione Vanes Dani, il titolare della casa famiglia “Il Fiore” di San Lazzaro di Savena finita nel 2018 al centro di un’inchiesta per i maltrattamenti e le vessazioni perpetrati nei confronti di alcuni ospiti anziani. Il nuovo filone.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Arrestato dopo la condanna per maltrattamenti in famigliaA Trentola Ducenta, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della... Leggi anche: Maltrattamenti in famiglia per 38 anni, arrestato dopo la condanna Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Minaccia il padre violando la misura cautelare: arrestato 22enne; Violenze, minacce e offese: l’uomo finisce in carcere. Finisce l’incubo in casa; Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia; Allontanato per maltrattamenti torna a casa, arrestato un 22enne. Prende a calci il portone di casa della madre violando il divieto di avvicinamento: arrestata una 29enneDiceva di essere lì per recuperare i propri effetti personali, ma pochi giorni prima era stata arrestata per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate nei confronti della madre e della sorella. È ... corrieredellumbria.it Viola il divieto di avvicinamento per tornare a casa a prendere le sue cose: arrestata 29enneViola il divieto di avvicinamento per tornare a casa a prendere le sue cose: arrestata 29enne già responsabile di maltrattamenti in famiglia ... assisinews.it La Corte di Assise di Chieti ha condannato Antonio Talone, 45 anni pescarese, accusato di maltrattamenti neiconfronti dell'anziano padre, nel frattempo deceduto, della madre e della sorella, concondotte che portarono al decesso della madre 79enne #ilce - facebook.com facebook