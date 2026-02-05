Arrestato dopo la condanna per maltrattamenti in famiglia

I Carabinieri di Trentola Ducenta hanno arrestato un uomo condannato per maltrattamenti in famiglia. Dopo aver ricevuto l’ordine di carcerazione, i militari sono intervenuti e hanno portato a termine l’atto. L’uomo ora si trova in cella, in attesa di scontare la pena.

A Trentola Ducenta, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, nell'ambito della costante attività di controllo e attuazione dei provvedimenti.

