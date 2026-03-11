Maltrattamenti in famiglia per 38 anni arrestato dopo la condanna

Un uomo di 52 anni di Maddaloni è stato arrestato dopo aver ricevuto una condanna a tre anni e due mesi di reclusione. La condanna riguarda un periodo di quasi 40 anni durante i quali si sono verificati maltrattamenti in famiglia. L’arresto è stato effettuato a seguito della sentenza definitiva emessa dai giudici.

Quasi 40 anni di maltrattamenti in famiglia. Per questo motivo un 52enne di Maddaloni è stato condannato alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione.Nella serata di martedì, 10 marzo 2026, i carabinieri della stazione maddalonese hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della.