Nelle ultime ore, una concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto un malore durante la permanenza nella casa. Dopo aver vomitato, ha riferito di aver sentito “qualcosa sopra la mela”. L’episodio si è verificato poche ore dopo il suo ingresso nel programma, attirando l’attenzione dei presenti e dei telespettatori. La produzione ha assistito la concorrente, ma al momento non sono state rese note ulteriori condizioni di salute.

Nelle scorse ore Valeria Marini ha dovuto fare i conti con un malore al Grande Fratello Vip a poche ore dal suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani. Cosa è successo? Durante il pomeriggio ha iniziato a sentirsi poco bene, a Paola Caruso ha detto che aveva la nausea. Mentre ne stava parlando con alcuni gieffini in giardino è dovuta correre in bagno perché il malessere è peggiorato e ha iniziato a vomitare. In molti si sono preoccupati per lei e sono corsi ad aiutarla, hanno anche temuto che potesse avere un virus preso prima di entrare al Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore Valeria Marini in merito al malore ha detto: "Come sto? Insomma.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Malore per Valeria Marini al GF Vip, nella casa ha vomitato: “C’era qualcosa sopra la mela”

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Una cosa è certa: con Valeria Marini è sempre tutto STELLARE #GFVIP x.com