Nella Casa del Grande Fratello Vip, la giornata di ieri si è contraddistinta per momenti di tensione e nervosismo. Durante il pranzo sono scoppiate discussioni, mentre le prove coreografiche si sono rivelate difficili da completare. L’ansia legata alle nomination ha contribuito ad aumentare il livello di agitazione tra i concorrenti, rendendo l’atmosfera complessivamente molto tesa. In questo contesto, un concorrente ha dichiarato di aver vomitato a causa di una mela.

Al Grande Fratello Vip la tensione continua a salire e la giornata di ieri ne è stata la prova. Tra discussioni accese fin dal pranzo, prove coreografiche complicate e l’ansia legata alle nomination, il clima nella Casa è diventato sempre più pesante. Poi, nel cuore della notte, è successo qualcosa che ha cambiato completamente l’atmosfera. Il malore improvviso di Valeria Marini. Protagonista dell’episodio è stata Valeria Marini, che ha accusato un forte dolore allo stomaco. La showgirl si è precipitata in bagno e ha avuto un malore che ha subito messo in allarme gli altri concorrenti. A dare l’allerta è stato Raul Dumitras, che ha capito immediatamente la gravità della situazione.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “Ho vomitato, è stata la mela”: Valeria Marini scatena il panico nella Casa

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