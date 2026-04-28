Durante un concerto a Quito, in Ecuador, la cantante Laura Pausini ha dovuto interrompere la performance a causa di un malore. La cantante si è fermata sul palco e ha richiesto l’assistenza medica, facendosi portare dell’ossigeno. Non ci sono state altre complicazioni o interventi medici successivi, e la cantante ha ripreso il concerto dopo alcuni minuti di pausa. La performance si è svolta regolarmente senza ulteriori interruzioni.

Laura Pausini ha accusato un malore durante il suo concerto a Quito, in Ecuador, ed è dovuta ricorrere all’ossigeno. La cantante italiana è stata costretta a interrompere l’esibizione all’improvviso. Dopo aver respirato qualche minuto con la maschera collegata alla bombola di ossigeno, ha ripreso il concerto e lo ha portato a termine. Laura Pausini ricorre all’ossigeno a Quito, in Ecuador Malore durante il concerto, il video pubblicato da Laura Pausini Malore per l’ossigeno, episodio simile nel 2024 in Messico Laura Pausini ricorre all’ossigeno a Quito, in Ecuador Quito, capitale dell’Ecuador, si trova a un’altezza di circa 2.850 metri sul livello del mare.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Malore per Laura Pausini durante il concerto di Quito in Ecuador, ferma la musica e si fa portare l'ossigeno

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