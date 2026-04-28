Arsenale di guerra scoperto in un casolare | scatta il sequestro

I Carabinieri della stazione di Quindici hanno scoperto un arsenale di guerra all’interno di un casolare. Durante un intervento, hanno rinvenuto diverse armi e munizioni, che sono state immediatamente sequestrate. L’intera operazione è avvenuta dopo una segnalazione anonima. Nessuna persona è stata fermata o denunciata al momento. Le forze dell’ordine stanno continuando le indagini per chiarire l’origine delle armi e le eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Quindici, a seguito della segnalazione di alcuni operai impegnati nei lavori di demolizione di un immobile confinante con un casolare abbandonato, sono intervenuti presso il sito indicato, procedendo a un accurato controllo dell’area con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, impegnata da alcuni giorni sul territorio in attività preventive e di controllo. Nel corso delle operazioni, i militari hanno rinvenuto, appoggiati sul solaio della struttura dismessa, un fucile mitragliatore tipo Kalashnikov AK-47 con relativo caricatore contenente cartucce e con matricola abrasa, un fucile calibro 12 con regolare matricola e 19 cartucce a pallettoni dello stesso calibro, nonché due giubbotti antiproiettili.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Arsenale di guerra scoperto in un casolare: scatta il sequestro Notizie correlate Caserta, centro benessere a luci rosse: scoperto cliente in camera da letto, scatta il sequestroDoveva essere un luogo dedicato al relax e al benessere del corpo, ma dietro le luci soffuse e i lettini da massaggio si nascondeva ben altro. Leggi anche: Scoperto arsenale da guerra a Torre Annuziata, arrestati un uomo ed una donna Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’arsenale misterioso, indagini sulla provenienza: l’ombra della Uno Bianca; Maxi blitz antidroga ad Asti: sequestrati 22 chili di cocaina e un arsenale di armi; Asti, colpo al narcotraffico: sequestrati 22 kg di cocaina e un arsenale. Un arresto; No kings, oggi la protesta davanti all'ex Winchester di Anagni. Impianto di nitrogelatina, in arrivo l'autorizzazione. Iran, svuotate scorte di missili e bruciati miliardi di dollari: ecco quanto è costata la guerra agli UsaLo scrive il New York Times citando analisi interne del dipartimento della Difesa confermate da fonti del Congresso. Ma la Casa Bianca: 'Usa hanno la forza militare più potente del mondo' ... adnkronos.com ‘Ndrangheta, scoperto arsenale nascosto nelle campagne di CrotoneCrotone (askanews) – Arsenale a disposizione della criminalità scoperto nelle campagne di Crotone, in Calabria. Un significativo quantitativo di armi è stato sequestrato dalla Guardia di finanza: 13 ... affaritaliani.it Il Padiglione Arsenale ospita per tre giorni l’evento con una ventina di aziende e un fitto calendario di incontri facebook 25 aprile 1913 Presso il Regio Arsenale di Venezia viene varato il sommergibile "Nautilus" e il suo gemello "Nereide" x.com