Malen potrebbe superare il record di 12 gol segnati da Balotelli con il Milan nella seconda metà della stagione 20122013. Quel record, ancora oggi, rappresenta uno dei risultati più significativi per un giocatore arrivato nel mercato di gennaio. Balotelli aveva realizzato quella cifra nel periodo immediatamente successivo al suo arrivo in rossonero, lasciando un segno importante nel club. Ora, l’attaccante in questione ha la possibilità di eguagliare o superare quella prestazione.

I 12 gol segnati da Mario Balotelli con il Milan nella seconda metà della stagione 20122013 rappresentano ancora oggi uno degli impatti più devastanti di sempre per un acquisto nel mercato di gennaio. Arrivato a stagione in corso dal Manchester City per 20 milioni di euro, “Super Mario” trascinò la squadra di Massimiliano Allegri al terzo posto, davanti alla Fiorentina, garantendo l’accesso ai preliminari di Champions League. Quel primato, rimasto intoccabile per oltre un decennio, oggi è seriamente minacciato. Donyell Malen, arrivato alla Roma nel mercato invernale, ha già messo a segno 11 reti in campionato, l’ultima contro il Bologna. Determinante anche la tripletta al Pisa, che ha accelerato la sua rincorsa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Malen può superare il primo Balotelli del Milan: il record di ‘Super Mario’ è a rischio

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