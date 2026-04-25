Donyell Malen, protagonista della vittoria della Roma contro il Bologna, ha commentato ai microfoni di DAZN il momento che lo ha portato a eguagliare un primato storico nel campionato italiano. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, portandolo a raggiungere un record che prima apparteneva a un altro giocatore di grande rilievo nel calcio nazionale. Il calciatore ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto in questa occasione.

Protagonista assoluto della vittoria della Roma contro il Bologna, Donyell Malen ha commentato ai microfoni di DAZN il momento magico che lo ha portato a eguagliare un primato storico per il campionato italiano. L’attaccante olandese, sempre più centrale nel progetto tecnico di Gasperini, ha mostrato grande umiltà nonostante il traguardo raggiunto: “Sinceramente non ero a conoscenza del record di Balotelli, ma ne sono felice. Il mio unico auspicio è quello di poter proseguire su questi livelli di rendimento fino alla conclusione del campionato”. Con la stagione che entra nel vivo e le grandi competizioni internazionali alle porte, il numero 14 giallorosso ha voluto ribadire la sua scala di priorità, mettendo il club capitolino davanti a tutto.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Malen da record: “Felice di aver raggiunto Balotelli”

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11° gol e 1° assist da quando è arrivato Semplicemente, Donyell Malen. Semplicemente, incontenibile x.com