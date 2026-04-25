Donyell Malen ha segnato contro il Bologna, portando il suo totale a 11 reti in meno di tre mesi. Con questa prestazione, l'attaccante olandese si avvicina al record di 12 gol stabilito da un attaccante nel campionato 201213. La partita ha visto Malen protagonista di un gol che ha contribuito alla sua straordinaria media realizzativa in questa stagione.

? Cosa sapere Donyell Malen segna contro il Bologna raggiungendo 11 reti in meno di tre mesi.. L'olandese punta al record storico di 12 gol stabilito da Balotelli nel 201213.. Donyell Malen ha segnato oggi contro il Bologna, portando il suo bottino personale a 11 reti in meno di tre mesi di attività nel campionato italiano. La prestazione dell’attaccante olandese riscrive le gerarchie storiche relative ai colpi sferrati durante i mercati invernali dal 200102 a oggi. Un impatto che sfida la storia del calcio italiano. Il rendimento dell’ex Aston Villa sta delineando una stagione straordinaria, posizionandolo ai vertici della classifica dei giocatori arrivati in Serie A a gennaio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malen spacca il mercato: il record storico che sfida Balotelli

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