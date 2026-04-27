Fedez ‘Male Necessario’ è Disco d’Oro | l’annuncio social che tira in ballo Giulia Honegger

Il rapper di Rozzano ha annunciato sui social che il suo ultimo album ha ottenuto il certificato di Disco d’Oro. La notizia è stata condivisa tramite un post su Instagram, nel quale ha dedicato un pensiero speciale a una persona che conosce bene. L’annuncio ha attirato l’attenzione dei fan e dei follower, che hanno commentato la notizia e condiviso il proprio entusiasmo. Nessuna ulteriore informazione sui motivi del riconoscimento o sui dettagli della certificazione è stata fornita.

Il rapper di Rozzano ha dato la notizia su Instagram con una dedica speciale: ecco cosa ha detto. Il successo di ‘Male Necessario‘, il singolo che ha unito Fedez e Marco Masini sul palco del Festival di Sanremo 2026, si traduce in un traguardo concreto: il Disco d’Oro. Un risultato che certifica l’impatto del brano sul pubblico e conferma la forza di una collaborazione capace di attraversare generazioni diverse, unendo sonorità contemporanee e sensibilità cantautorale. A dare notizia di questo premio è stato lo stesso rapper di Rozzano sul suo profilo Instagram dove ha colto l’occasione per fare una dedica speciale. Fedez, la dedica al cagnolino Maurizio che arriva fino a Giulia Honegger: «Una persona speciale.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Fedez, ‘Male Necessario’ è Disco d’Oro: l’annuncio social che tira in ballo Giulia Honegger Notizie correlate Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio: l'annuncio su InstagramL'ufficialità è arrivata, a mezzo social: Fedez diventerà padre per la terza volta. Fedez mostra su Instagram il pancino di Giulia Honegger: “A breve l’annuncio”Non ha più voglia di nascondersi Fedez: il rapper è ormai da qualche tempo che pubblica su Instagram foto che alludono alla gravidanza della compagna... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Domenica In 2025/26 - Masini e Fedez, il Male necessario al Festival di Sanremo 2026 - 19/04/2026 - Video; Imbarazzo a Domenica In, Marco Masini non può cantare: Non si dedica Bella Stronza; Masini con il Perfetto Imperfetto strega il pubblico siciliano; Sanremo 2026, la classifica streaming a sette settimane dal Festival. Fedez, Male necessario è Disco d’Oro: la dedica a una persona specialeIl rapper strappa like e commenti (e anche qualche lacrima) su Instagram con una serie di scatti insieme alla fidanzata e ai due cani ... radioitalia.it Il rapper di Rozzano ha dato la notizia su Instagram con una dedica speciale: ecco cosa ha detto.A dare la notizia del Disco d’Oro di ‘Male Necessario‘ è stato lo stesso Fedez che oggi, 27 aprile 2026, ha scelto Instagram per condividere la soddisfazione per questo riconoscimento. Nel suo post, i ... novella2000.it Rai Radio2. . E voi quando direste "Male necessario" e quando "Bene, ma potevo evitare" Marco Masini a #Radio2SocialClub - facebook.com facebook