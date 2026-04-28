Mahrez ha speso quasi mezzo milione di euro per regalare Rolex a tutto l'Al-Ahli campione in Champions

Riyad Mahrez ha speso circa 500.000 euro per regalare un Rolex a ciascun giocatore della squadra dell'Al-Ahli, dopo la vittoria in Champions League. La decisione è stata presa per festeggiare il successo della squadra nella competizione europea. I regali sono stati consegnati a tutti i membri del team, senza distinzione. La spesa totale si aggira attorno a quella cifra, secondo quanto riferito.