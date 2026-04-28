Mahrez ha speso quasi mezzo milione di euro per regalare Rolex a tutto l'Al-Ahli campione in Champions
Riyad Mahrez ha speso circa 500.000 euro per regalare un Rolex a ciascun giocatore della squadra dell'Al-Ahli, dopo la vittoria in Champions League. La decisione è stata presa per festeggiare il successo della squadra nella competizione europea. I regali sono stati consegnati a tutti i membri del team, senza distinzione. La spesa totale si aggira attorno a quella cifra, secondo quanto riferito.
Riyad Mahrez ha pensato bene di omaggiare ogni singolo compagno di squadra dell'Al-Ahli a seguito della vittoria della Champions League. L'ex City ha comprato un Rolex per ognuno spendendo una cifra imbarazzante.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Unipi si aggiundica sette finanziamenti europei da quasi 1 milione e mezzo di euroPisa, 25 febbraio 2026 - In uno dei bandi più selettivi di Horizon Europe, l’Università di Pisa conquista sette borse di ricerca Marie...
Dall’isola di Kharg passa quasi tutto il petrolio dell’Iran: gli scenari ora che Trump l’ha attaccataDonald Trump ha annunciato di aver attaccato le installazioni militari sull'isola di Kharg, al largo delle coste dell'Iran, e ha minacciato di...