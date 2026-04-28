Maggio Salesiano 2026 - XVI edizione

La XVI edizione del Maggio Salesiano 2026 si svolge con il titolo “L’uomo tra il cielo e la terra”. L’evento coinvolge l’opera Salesiana di Firenze e Scandicci e si svolge ogni anno. La manifestazione mira a mettere in contatto l’istituzione con il territorio locale. Il tema scelto si collega alle radici dell’attività e delle tradizioni dell’opera. La manifestazione continua a rappresentare un momento di incontro e confronto tra le diverse realtà coinvolte.

Maggio Salesiano 2026 XVI Edizione “L’UOMO TRA IL CIELO E LA TERRA” “L’Uomo tra il cielo e la terra” è il tema del Maggio Salesiano 2026 - evento che ogni anno mette in dialogo l’opera Salesiana di Firenze e Scandicci col territorio - un tema che ci riporta alle radici stesse della nostra.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Domenica 24 maggio oltre 20 dimore aprono ai visitatori in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore StoricheADSI Campania apre le porte di beni culturali che sono parte integrante del patrimonio storico architettonico della Regione Caserta, 27 aprile 2026 –... Inventaria 2026: La XVI Edizione della Festa del Teatro Off a RomaCosa: Inventaria 2026, la XVI edizione della festa del teatro off e indipendente. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Italia – X edizione della Scuola di Accompagnamento Spirituale Salesiano rivolto ai salesiani di lingua inglese - ANS; Non c’è pace senza giustizia: incontro culturale per giovani universitari al Collegio Salesiano; Al via la Rassegna Teatrale in Vernacolo – edizione 2026; Il Consorzio di Tutela IGP della Carota Novella di Ispica sarà presente, dall’11 al 14 maggio a Tutto Food Milano 2026. Nella festa del più giovane santo salesiano, dedichiamo ai ragazzi un'intera settimana di attività ricreative, educative e spirituali dal 5 al 10 maggio scoprile tutte e non perderti la gita a Lecce nella domenica dedicata a Domenico Savio #salesiani #dome - facebook.com facebook