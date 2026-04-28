Maggio i concerti da non perdere a Torino | Tredici Pietro Levante Ermal Meta e i Rockin' 1000

A maggio a Torino si tengono diversi concerti, tra cui quelli di Tredici Pietro, Levante, Ermal Meta e i Rockin'1000. Tra le altre esibizioni, ci sono anche quelle di Emis Killa al Teatro della Concordia e dei Rockin'1000 all'Allianz Stadium. Questi eventi portano sul palco artisti e band di diversi generi, offrendo una varietà di spettacoli ai fan della musica dal vivo.

Da Emis Killa al Teatro della Concordia fino ai Rockin'1000 all'Allianz Stadium. A maggio a Torino nuovi concerti regaleranno nuove emozioni ai fan della musica dal vivo. Il primo appuntamento, sabato 2 maggio, è per il concerto di Emis Killa al Teatro della Concordia di Venaria Reale che ha.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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