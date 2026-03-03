Primavera 2026 a Bologna | 10 concerti da Nek a Ermal Meta

A Bologna la primavera del 2026 sarà all'insegna della musica dal vivo, con dieci concerti in programma. Tra gli artisti che si esibiranno ci sono Nek, Ermal Meta e Giorgia, insieme a Gianni Morandi. La stagione musicale prevede una serie di eventi che coinvolgeranno diversi generi e pubblico. Gli appuntamenti si terranno in vari luoghi della città, attirando appassionati da tutta la regione.

La primavera del 2026 si annuncia come una stagione di musica dal vivo a Bologna, con un calendario fitto di concerti che vedrà protagonisti come Nek, Giorgia e Gianni Morandi. Tra marzo e maggio, la città emiliana ospiterà una serie di eventi musicali che spaziano dal pop al rap, dall’anima rock alla musica psichedelica. Il programma include apparizioni in grandi sale come l’Unipol Arena e l’EuropAuditorium, offrendo ai cittadini e ai turisti un’agenda culturale densa e variegata. Il calendario inizia ufficialmente con Jason Derulo, che salirà sul palco dell’Unipol Arena il 6 marzo per uno spettacolo basato su canto e ballo. Poco dopo, il 16 marzo, sarà la volta di Olly, che porterà il suo show intitolato Balorda nostalgia nella stessa arena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tutti i concerti della primavera 2026 a Bologna: da Nek a Ermal Meta, da Gianni Morandi a GiorgiaUn ricco pacchetto di concerti e show dal vivo sotto le Torri accompagnerà tutta la primavera, in attesa dei grandi eventi in programma...

Sanremo 2026, i titoli delle canzoni dei Big in gara: da Raf a Fedez & Masini, Ermal Meta, Levante, Patty Pravo, Arisa e Tommaso ParadisoSanremo 2026 è in programma dal 24 al 28 febbraio dell'anno prossimo, ma, di fatto, il Festival comincia già stasera.

Contenuti utili per approfondire Ermal Meta

Temi più discussi: Tutti i concerti della primavera 2026 a Bologna: da Nek a Ermal Meta, da Gianni Morandi a Giorgia; Stella stellina è la ninna nanna per una bimba uccisa a Gaza: testo e significato del brano di Ermal Meta a Sanremo 2026; I concerti di marzo da non perdere: Giorgia, Mika, Achille Lauro, Renato Zero, Neffa e gli altri; Stella stellina. Il testo della canzone di Ermal Meta al Festival di Sanremo 2026.

Tutti i concerti della primavera 2026 a Bologna: da Nek a Ermal Meta, da Gianni Morandi a GiorgiaUn ricco pacchetto di eventi accompagnerà tutta la primavera, in attesa dei grandi eventi in programma quest'estate. Ecco il calendario ... ilrestodelcarlino.it

Ermal Meta a Sanremo 2026: testo e significato della canzone Stella stellinaErmal Meta torna a Sanremo 2026 con la canzone 'Stella, Stellina': testo e significato di un racconto intenso tra memoria e speranza. notizie.it

Complimenti a Ermal Meta, che sul palco di Sanremo ha portato una canzone intensa e potente, “Stella stellina”. Un brano che ci ricorda quanto sia importante dare voce a storie che non possono restare in silenzio. Da questa canzone nasce anche un raccont - facebook.com facebook

Complimenti a @MetaErmal, che sul palco di Sanremo ha portato una canzone intensa e potente, “Stella stellina”. Un brano che ci ricorda quanto sia importante dare voce a storie che non possono restare in silenzio. Da questa canzone nasce anche un racco x.com