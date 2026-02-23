Scioperi di fine febbraio trasporti a rischio Stop per aerei e treni protesta anche nei musei

Uno sciopero di fine febbraio causa disagi diffusi nel settore dei trasporti e culturale, con aerei e treni fermi e musei chiusi. Le proteste, che coinvolgono diverse categorie di lavoratori, portano a cancellazioni di voli e sospensioni di corse ferroviarie. Le manifestazioni si svolgono tra giovedì 26 febbraio e domenica 1 marzo, creando problemi a chi deve spostarsi o visitare luoghi di cultura. La situazione rimane critica fino al termine delle agitazioni.

Firenze, 23 febbraio 2026 – Disagi tra giovedì 26 febbraio e domenica 1 marzo per una serie di scioperi che interesseranno il settore dei trasporti e, a livello locale, anche quello culturale. A rischio non solo il comparto aereo, ma anche quello ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Ecco, in dettaglio, chi si ferma in Toscana. Trasporto aereo, giovedì 26 febbraio stop nazionale. Giovedì 26 febbraio sciopero per l'intera giornata nel comparto aereo su tutto il territorio nazionale. Per Ita Airways l'astensione dal lavoro è proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp.